Dan prórroga en cuentas públicas a 19 alcaldes

El plazo de entrega del documento de 2016 vence mañana, informó el diputado Arturo López

Exigen información inmediata sobre el proceso de solicitud de Alerta de Violencia de Género

Los integrantes de la Comisión Legislativa de Vigilancia, presidida por el diputado Arturo López de Lara, recibieron a los alcaldes de Ojocaliente, Teúl de González Ortega, Moyahua, Santa María de la Paz, Jalpa, Fresnillo, Pinos, Calera, Noria de Ángeles, Trinidad García de la Cadena, Río Grande, Chalchihuites, Benito Juárez, Genaro Codina, Gral. Enrique Estrada, Tlaltenango, Jerez, Valparaíso, Loreto, Nochistlán y Vetagrande, quienes acudieron luego de haber presentado una solicitud de prórroga de entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del 2016.

El diputado presidente López de Lara, comentó que la comparecencia de los ediles obedeció, principalmente, al trabajo de trámite de las solicitudes de prórroga, toda vez que el plazo para hacer entrega de la Cuenta Pública del 2016 vence el día de mañana miércoles 15 de febrero.

En relación a las solicitudes de prórroga, el diputado López de Lara dijo que se valoró cada una de ellas en particular, ya que algunas resultan complicadas, luego de que hay ayuntamientos a quienes las administraciones pasadas no les dejaron información ni seguimiento de la contabilidad, por lo que no cuentan con ningún registró para elaborar las cuentas.

Comentó que de estos 21 ayuntamientos que están solicitando un mes más de plazo para hacer la entrega, solamente fueron autorizadas a 19; por lo que luego de haberles dado este plazo, a quienes no la presenten en las fechas fijadas, se procederá a los apercibimientos y multas conforme a la ley.

Finalmente, López de Lara señaló respecto de los ayuntamientos que no solicitaron prórroga, que ya se han recibido varias cuentas públicas, sin embargo el plazo vence hasta el día de mañana a las doce de la noche, después se verá quien no haya cumplido y haya hecho caso omiso a la obligación, para proceder como corresponda.

Informe sobre el Proceso de Alerta de Violencia de Género

Durante la sesión de la Comisión Permanente de este martes 14 de febrero, el diputado José Luís Medina Lizalde, presentó la Iniciativa de Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, para que informe de manera puntual e inmediata el estado que guarda el proceso de solicitud de Alerta de Violencia de Género iniciado por organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, contempla en la Iniciativa que esta LXII Legislatura del Estado exhorte a los tres niveles gobierno para que cooperen de manera conjunta para brindar información verídica y confiable, así como el apoyo necesario al grupo de expertas que se conforme derivado de la solicitud de Alerta de Violencias de Género para 12 municipios del Estado de Zacatecas.

Ante esto, propone además que se integre por parte de este Poder, una comisión plural que mantenga trabajo en conjunto con la sociedad civil y ponga en práctica una estrategia de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones tanto de la Legislatura loca, como de los tres niveles de gobierno, del grupo de expertos sobre el procedimiento de Alerta de Violencia de Género.

ASUNTOS GENERALES

En el punto de asuntos generales participaron los siguientes diputados con distintos temas, informó el Departamento de prensa del Legislativo, que solo citó en lo general las intervenciones.

La diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, con el tema "Alerta de Violencia de Género, caso Zacatecas".

El diputado Santiago Domínguez con el tema "Atención Urgente".

