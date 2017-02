Acuden a Sefin comerciantes que fueron clausurados

Compartir en:

Zacatecas. Varios establecimientos de la Central de Abasto no cumplen con los requisitos fiscales; reciben orientación

Autoridades de la Secretaría de Finanzas (Sefin) atendieron propietarios de los establecimientos comerciales ubicados en la Central de Abasto, que fueron clausurados en cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Derivado de dicho encuentro, ambas partes acordaron realizar un taller sobre los requisitos que deben cumplir, como son expedir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y así no incurrir en irregularidades que generen sanciones y clausuras por parte de la autoridad federal.

Otro de los acuerdos que se tomó con las y los comerciantes luego de dialogar con ellos fue notificar sobre las sanciones correspondientes y la condonación de las mismas.

Cabe destacar que la clausura de establecimientos no es una atribución de la Sefin, sino una disposición federal, ejecutada por la dependencia estatal, particularmente por no cumplir con los requisitos del Código Fiscal Federal.

Lo anterior es resultado del Programa Operativo Anual de la Administración Central de Evaluación y Verificación a Entidades Federativas en materia de Coordinación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria; también es parte del convenio de colaboración entre la administración estatal y SHCP.

La Sefin no hostigó ni acosó, en ningún momento, a los comerciantes, ya que la clausura estuvo precedida por dos visitas de verificación, ello tras comprobar que algunos comerciantes no expedían ni entregaban CFDI y no cumplían los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal Federal.

Además porque las y los contribuyentes tampoco no ejercieron a su favor el derecho de aportar las pruebas o documentos para desvirtuar las observaciones realizadas durante las visitas mencionadas ni dentro del plazo establecido por las disposiciones fiscales.

En consecuencia, la Secretaría de Finanzas solamente envió el reporte respectivo a la administración central sobre estos operativos obligados por la Ley correspondiente.