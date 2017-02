De la PEA, solo 13 mil desocupados en Zacatecas

Compartir en:

Zacatecas. El INEGI presentó resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo octubre-diciembre de 2016

la Tasa Neta de Participación, en el estado fue de 56.4%, en hombres se ubicó en 76.1% y en mujeres en 38.4

Para el cuarto trimestre de 2016, la población económicamente activa (PEA) de la entidad asciende a 641 mil personas que representan 56.4% de la población de 15 y más años. De ésta, 628 mil se encuentran ocupadas.

Por sector de actividad económica, el que absorbe el mayor número de trabajadores es el terciario, con 319 mil que significa 50.9% del empleo total en el estado.

Si se considera el tamaño de la unidad económica, los micronegocios registran el mayor número de empleos, con 49.5% del total de ocupados en el ámbito no agropecuario.

La población subocupada alcanzó poco más de 65 mil personas en el cuarto trimestre de 2016, con una tasa de 10.4% respecto a la población ocupada.

La población desocupada se sitúa en una cifra de 13 mil personas y la tasa de desocupación correspondiente es de 2.0% de la PEA.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al trimestre octubre – diciembre de 2016.

Población económicamente activa

Al cuarto trimestre de 2016, la Población Económicamente Activa (PEA) del estado ascendió a un total de 641 mil 085 personas, cifra que, al relacionarla con la población de 15 años y más, (1 millón 137 mil 143) se obtiene la Tasa Neta de Participación, indicador que en el estado fue de 56.4%. La tasa de los hombres se ubicó en 76.1% y la de las mujeres en 38.4 por ciento.

Población ocupada

Del total de personas económicamente activas, 628 mil 082 estaban ocupadas generando un bien o prestando un servicio (98.0%), dicha cifra está compuesta por 404 750 hombres (64.4%) y 223 332 mujeres (35.6%). La población ocupada al cuarto trimestre de 2016, comparada con la del mismo trimestre de 2015 muestra un incremento de 11 809 personas. (Ver gráfica y cuadro 1).

Por sector de actividad

De la población ocupada en la entidad, 172 mil personas laboran en el sector primario de la economía (27.4%); 134 mil se ubican en el sector secundario (21.3%); en el sector terciario 319 mil (50.9%) y más de 2 mil personas no especificaron la rama de actividad en donde trabajan (0.4 por ciento). (Ver Cuadro 2).

Por posición en la ocupación

Para el cuarto trimestre de 2016, de la población ocupada en el estado, 62.2% corresponde a trabajadores subordinados y remunerados. El resto de ocupados se distribuye en trabajadores por cuenta propia (21.7%), trabajadores no remunerados y empleadores (11.0 y 5.1%, respectivamente). (Ver cuadro 3).

De las anteriores categorías, los trabajadores subordinados y remunerados aumentaron en 27 175, los empleadores 2 275, los trabajadores por cuenta propia y no remunerados disminuyeron 14 723, y 2 918 personas respectivamente, entre los cuartos trimestres de 2015 y 2016.

Algunas otras condiciones de trabajo

Del total de la población ocupada, 187 875 personas (29.9%) tienen acceso a las instituciones de salud. Dicha cifra es superior en 20 766 personas respecto a la del mismo trimestre de 2015.

Al analizar los ingresos de la población ocupada, se observa que 99 622 personas recibieron hasta un salario mínimo (15.9%); 166 458 más de uno hasta dos salarios mínimos (26.5%); 137 052 (21.8%) percibieron más de dos y hasta cinco salarios mínimos; 26 313 obtuvieron por su trabajo más de cinco salarios mínimos (4.2%); 71 402 personas (11.4%) no recibieron ingresos y 127 235 no lo especificaron (20.3 por ciento).

Respecto a las horas trabajadas, 240 609 tenían una jornada de 35 a 48 horas a la semana (38.3%); 178 135 laboraron más de 48 horas (28.4%); 194 598 tenían una jornada menor a 35 horas (31.0%); 12 999 estaban ausentes temporalmente de su trabajo conservando el vínculo laboral (2.1%) y una mínima parte (1 741 personas) no especificaron sus horas laborales (0.2 por ciento).

Otro enfoque desde el cual puede caracterizarse a la población ocupada es el que se refiere al tamaño de unidad económica en la que labora. En función de ello, si sólo se toma en cuenta al ámbito no agropecuario (que abarca al 67.8% de la población ocupada), al cuarto trimestre de 2016, 210 900 personas (49.5%) estaban ocupadas en micronegocios; 74 095 (17.4%) lo hacían en establecimientos pequeños; 32 884 en medianos (7.7%) y 45 447 en establecimientos grandes (10.7%); 14.7% se ocuparon en otro tipo de unidades económicas.

Informalidad laboral

El empleo informal, o medición ampliada de informalidad, añade a la definición de trabajo informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

De esta manera, la medición de la ocupación en el sector informal se considera el punto de partida y un componente del cálculo de una medida más amplia: el empleo informal.

Los resultados de la ENOE indican que en el cuarto trimestre de 2016, todas las modalidades de empleo informal sumaron 397 mil personas en Zacatecas (cifra inferior a la del mismo periodo de un año atrás, 7 mil personas) y representó 63.2% de la población ocupada (Tasa de Informalidad Laboral 1). De manera detallada, 130 mil conformaron específicamente la ocupación en el sector informal , cifra que significó 20.7% de la población ocupada (Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1); 24 mil corresponden al servicio doméstico remunerado; cerca de 82 mil a empresas, gobierno e instituciones y 161 mil al ámbito agropecuario.

Por entidad federativa, Zacatecas ocupa la posición veintiuno en cuanto a la menor tasa de informalidad laboral (TIL1) se refiere con 63.2%. Chihuahua, Nuevo León y Coahuila de Zaragoza, tienen las tasas más bajas a nivel nacional con 35.4, 37.0 y 37.3% en ese orden; entidades del sur como Oaxaca, Chiapas y Guerrero presentan los valores más altos 82.2, 79.7 y 78.2%, respectivamente, seguidas por Puebla con 73.8 por ciento. El promedio nacional es de 57.2 por ciento.

Al excluir del cálculo a la población ocupada agropecuaria, implica que el sector informal contribuyó con 28.5% del empleo informal de la entidad (TOSI2), en tanto que el valor de la TIL2 para el mismo trimestre fue de 51.7 por ciento.

Otros indicadores de la población ocupada

Otro indicador importante es la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), que se refiere a la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, que labora más de 35 horas semanales con ingresos inferiores al salario mínimo, y que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos. En el trimestre dicha tasa fue de 13.6%, cifra inferior a la registrada en el cuarto trimestre de 2015 (14.0%). El porcentaje de varones que trabaja en condiciones críticas de ocupación es de 14.9%, en tanto que el de mujeres 11.3 por ciento.

La presión ejercida sobre el mercado de trabajo por la población desocupada u ocupada en busca de trabajo, ya sea porque no lo tiene o por el hecho de que quiere cambiar el actual o tener uno adicional, llamada Tasa de Presión General (TPRG), registró un nivel de 6.9%, inferior al registrado en el cuarto trimestre del año anterior (9.8%). La presión que ejercen tanto los varones como las mujeres que buscan trabajo representa la misma cifra 6.9% de la Población Económicamente Activa.

Población subocupada

Otra forma de caracterizar a la población ocupada es en función de su condición de subocupación, entendida ésta como la necesidad de trabajar más tiempo lo que se traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo con mayor horario. Al respecto, durante octubre-diciembre de 2016, se ubicó en 65 195 personas, lo que representa 10.4% de la población ocupada. Por sexo, de cada 100 personas en esta condición, 74 son varones y 26 mujeres. Así mismo, de la población subocupada 10 518 personas, es decir, 16.1% buscaron activamente otra ocupación y las que no lo hicieron representaron 83.9 por ciento.

Es importante destacar que 62.2% de los subocupados son trabajadores subordinados y remunerados; 25.9% trabaja por cuenta propia; 4.5% son empleadores y 7.4% son trabajadores no remunerados.

El sector de actividad con un mayor monto de subocupados es el terciario con 43.6%, le sigue el primario con 31.6% y finalmente el secundario con 24.4 por ciento.

Población desocupada

En el periodo comprendido entre octubre-diciembre de 2016, la población desocupada en Zacatecas fue de 13 mil 003 personas y la Tasa de desocupación equivalente es de 2.0%; inferior al promedio nacional (3.5 por ciento). (Ver gráfica 3).

En el contexto nacional, Tabasco (7.6%), México (4.8%) y Querétaro (4.7%) tienen las tasas de desocupación más altas, le sigue Ciudad de México (4.3%). Con la menor tasa de desocupación se ubican los estados de Guerrero (1.6%), Oaxaca y Yucatán (1.7 y 1.8%, respectivamente). Zacatecas ocupa la quinta posición entre las entidades con menor tasa (2.0%) de desocupación.

En relación a la duración del desempleo, en el estado de Zacatecas, 52.4% de las personas desocupadas, declararon tener hasta un mes en esa situación, en tanto que la duración del desempleo del 37.1% de esta población es de más de 1 mes hasta 3 meses.

Población no económicamente activa

La Población no Económicamente Activa (PNEA) está integrada por las personas que durante el periodo de referencia no tuvieron ni realizaron una actividad económica ni buscaron desempeñar una en el último mes previo al día de la entrevista. En el periodo citado la PNEA alcanzó un monto de 496 058 personas (que representa 43.6% de la población de 15 años y más). De cada 100 personas inactivas 26 son varones y 74 corresponden al sexo femenino. Asimismo, se compone de 82 796 personas disponibles para trabajar, de las cuales 1 328 han desistido de buscar empleo y 81 468 no buscan por considerar que no tienen posibilidades; y por 413 262 personas no disponibles.