Pide Tello a estudiantes no involucrarse en la delincuencia

En gira por Jerez se reúne con alumnos y entrega 625 becas para que continúen su preparación académica

Jerez, Zac.- El gobernador Alejandro Tello hizo un enérgico llamado a jóvenes zacatecanos a no involucrarse en la delincuencia, ya que "hacerlo significa poner en riesgo su vida y la de sus seres más queridos; por eso, yo les pido que se mantengan estudiando y preparándose para enfrentar la vida de manera pacífica y honrada".

En el Instituto Tecnológico de Jerez, donde entregó becas escolares, el mandatario estatal pidió a los estudiantes continuar sus estudios, hacer deporte, involucrarse en temas culturales, prevenir todo tipo de delitos, así como llevar una vida sana y libre de violencia, con el objetivo de fomentar la paz para Zacatecas.

Tello realizó una gira de trabajo en Jerez, donde presentó el Plan Estatal de Desarrollo (PED) región centro-sur. Además, entregó 625 becas a estudiantes de nivel superior originarios de Villanueva, Monte Escobedo, Tepetongo y Susticacán.

Alejandro Tello aprovechó el acercamiento con los jóvenes universitarios para invitarlos a adentrarse en el programa de gobierno "No te involucres", en el entendido que si alguien está a expensas de ser jalado, de ser víctima del crimen organizado, son ellos.

"Hay muchos chavos como ustedes que pudieron estar hoy aquí y decidieron estar en otro lado, pero muchos de ellos hoy ya ni siquiera viven, ya están muertos".

El gobernador dijo a los estudiantes que pudieran ser buscados, en primer lugar, para ofrecerles una droga, en segundo, les ayuden a distribuirla y, en tercero, para matarlos porque no venden el producto que otro grupo quiere, de ahí la importancia del Programa No te Involucres.

Reconoció ante los jóvenes que Zacatecas vive una situación delicada, la cual no se puede ocultar; "por eso, yo les digo de frente, no se involucren, porque no se están lastimando ustedes, están lastimando a quien más quieren, a su familia, porque el día de mañana no van a ir por ustedes que por alguna u otra razón hayan aceptado involucrarse, van a ir por sus seres queridos".

Dijo que los anuncios publicitarios del programa son crudos, pero es importante hacer ver a los jóvenes que si se involucran en un acto delictivo, que podrían ir a buscarlos a su casa, "y créanme que ustedes quizá no abran la puerta, la abra su mamá; piensen, el que se involucra, involucra a todos".

Ante decenas de estudiantes, el jefe del Ejecutivo les dijo que con la entrega de estímulos se busca abonar a sus estudios, disminuir la posibilidad de que algunos los abandonen y, en general, construir un futuro prometedor para todos.

Así, el mandatario entregó becas de manutención a 275 alumnos, con una inversión de 2 millones 782 mil pesos, y de trasporte a 136 estudiantes, con una cifra de 271 mil pesos.

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR

Después de reunirse con un numeroso grupo de estudiantes, el mandatario estatal acudió al Teatro Hinojosa para presentar la versión regional centro-sur del Plan Estatal de Desarrollo, que corresponde a los municipios de Jerez, Susticacán, Tepetongo, El Plateado de Joaquín Amaro y Villanueva.

Ante autoridades municipales y ciudadanos, el gobernador Tello se dijo consciente que las políticas públicas no se hacen desde el centro, ni desde una oficina, sino que hay que caminar por donde transitan los zacatecanos para entender mejor sus necesidades, de ahí la importancia de acudir a cada una de las regiones del estado para acordar con los alcaldes y ciudadanos los programas y obras a realizar.

Refirió que un buen gobierno sólo puede funcionar si hay planeación, de lo contrario, cualquier administración estará destinada al fracaso.

El mandatario destacó que para la región centro-sur que incluye los municipios referidos, el Programa Operativo Anual tiene una bolsa programada de 70 millones 971 mil pesos de recursos estatales, federales, municipales y de federaciones de migrantes.

A través de ese monto se realizarán 80 obras y acciones en los municipios de la región, entre las que destaca la entrega de mil 200 becas y estímulos a estudiantes de distintos niveles de educación.

Además, con recursos del 3X1 se realizarán 38 obras y acciones, entre los que destacan mejoras en Centros Comunitarios de Desarrollo, obras de urbanización, nueve obras de mejoramiento de la infraestructura deportiva, mejoramiento de escuelas y espacios públicos.

También se entregarán apoyos financieros para la cría de tilapia en Villanueva, de ganado bovino y la producción de duraznos en conserva en Jerez, con el fin de apoyar a las familias de esa región a que fortalezcan sus actividades económicas.

Asimismo, se comprometió a realizar la escrituración de terrenos para dar certeza jurídica a habitantes de dos fraccionamientos en Jerez, y Villanueva.

En ámbito del turismo y la cultura, Tello anunció que se le dará mantenimiento al Museo de Sitio La Quemada, para atraer mayor turismo.

Señaló que dichas acciones serán una muestra de la amplia lista de proyectos que integran el Programa Operativo Anual para los municipios de la región dos.

Alejandro Tello se dijo complacido de compaginar las políticas estatales con la visión de los presidentes municipales y los delegados federales, pero, sobre todo, cruzar las calles, recorrer las carreteras y escuchar a los ciudadanos porque sólo de esa manera se podrá gobernar diferente durante los próximos cinco años.

Entre otros funcionarios, acompañó al gobernador el titular de la Coordinación de Planeación, Marco Vinicio Flores Guerrero, quien señaló que mediante los comités de planeación a los cuales el mandatario ha tomado protesta en cada región, se establecerán plazos para las acciones a realizar a fin de no improvisar en la manera de gobernar.