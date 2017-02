Lleva SEDIF feria de la salud a Pánuco

Compartir en:

Centenares de personas recibieron información y servicios de dependencias estatales y federales

Hubo 40 módulos, consultas médicas, odontológicas, de optometría, detección de cáncer cervico-uterino y mamario

Pánuco, Zac.- Personas de diversas comunidades del municipio de Pánuco acudieron al salón de usos múltiples en Pozo de Gamboa, a donde llegó la Feria DIFerente con información, trámites, servicios y consultas médicas que otorgan las dependencias gubernamentales.

La presidenta honorífica del DIF Estatal Zacatecas, Cristina Rodríguez de Tello, puso en marcha la Feria DIFerente y llevó diversos apoyos, como: bicicletas para que los menores lleguen a la escuela, sillas de ruedas y aparatos funcionales para personas adultas mayores y con discapacidad.

Hacemos las cosas diferentes -expresó-. Actualmente, hay muchas personas que no pueden acudir a la capital para realizar algún trámite o solicitar un apoyo, por eso, hoy, la administración estatal llega a ellos a través de la Feria DIFerente.

Dijo que la gente de Pánuco es muy importante, de ahí el apoyo para quienes no tienen recurso para trasladarse a Zacatecas a realizar algún trámite o que tienen un familiar enfermo en casa y no pueden dejarlo solo e, incluso, quienes no tienen con quién dejar a sus hijas e hijos.

Expresó que por eso el DIF Estatal, ella y el Gobernador Alejandro Tello acercan la administración a la gente para que puedan tramitar una beca para sus niñas y niños, solicitar un crédito, buscar opciones de empleo, porque se trata de apoyarlos para mejorar su calidad de vida, no de generar un gasto.

Por su parte, el alcalde Benjamín Núñez Cázares manifestó que la Feria DIFerente es la oportunidad para que las y los ciudadanos tengan cerca a sus autoridades; y la calificó como una actividad pensada para que a la gente de este municipio le vaya bien.

Paralelo a las actividades del DIF, también hubo talleres de ciencia de la unidad móvil del Zigzag en la primaria Emiliano Zapata y la Feria del Agua en la escuela Ignacio Zaragoza, organizada por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA).

Asimismo, el Cobaez dio pláticas informativas sobre prevención de embarazo en adolescentes y violencia en el noviazgo, así como salud bucal y prevención de adicciones para estudiantes.

Estuvieron presentes el diputado José María González y la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Lucía Isela Chávez. Además instalaron módulos: SSZ, Seduzac, SFP, Sezac, Sedesol, Diconsa, Liconsa, SRE, Sezami, SAMA, PGJEZ, Inapam, Cozcyt, Secampo, IMSS-Prospera y Seguro Popular.