Inicia la alcaldesa el programa DIF en tu colonia en Corea 1

Zacatecas. Atención gratuita a niños, mujeres, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad

Con el objetivo de acercar los servicios del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) a la población con mayor necesidad, niños, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad, se dio arranque al programa DIF en tu Colonia.

En este evento, encabezado por la presidente municipal Judit Guerrero López en la colonia Corea I, se brindaron los servicios de médico general, dentista, optometrista, nutrición, asesoría jurídica y atención psicológica, además de corte de cabello y trabajo social.

De igual forma, se instalaron módulos de información de los programas dirigidos a niños y jóvenes como Acoso Escolar, Prevención de Embarazos, Derechos de los Niños y Niñas, Abuso Sexual, Buen Trato, Migración Infantil No Acompañada, Salud del Niño, Adicciones y Trabajo Infantil.

Durante su mensaje, la alcaldesa alentó a la población a que aprovecharan los servicios que en esta ocasión llegaron hasta su colonia, ya que muchas veces algunas personas tienen la necesidad de realizar algún trámite o hacer uso de los servicios que se oferta en esta instancia, pero tienen dificultad para trasladarse hasta las instalaciones de DIF municipal.

También agradeció a la asociación civil AMANC que atiende niños con cáncer, sin tener seguridad social; así como a los representantes del Seguro Popular, quienes participaron en DIF en tu Colonia.

La presidente alentó a los padres de familia a poner especial atención en la educación de sus hijos, “la educación es lo que cambia a las familias, pongan atención en sus hijos, atiéndalos, es responsabilidad de cada uno de nosotros inculcarles valores desde nuestra casa, para que respeten, cuiden su entorno y así tengan un mejor futuro, lleno de oportunidades”.

Refrendó su compromiso de continuar trabajando para coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables de la capital, “me comprometí y les estamos entregando buenos resultados a la población, cada peso que entra será para mejorar sus condiciones de vida”.

Finalmente, reafirmó que “lo importante es trabajar en equipo y mantenernos unidos para generarles apoyos y estar pendientes para que los servicios públicos lleguen hasta sus colonias; no es verdad que los que no tenemos condiciones no podemos avanzar; con dedicación, compromiso y valores podemos salir adelante”.

Por su parte, la directora de DIF, Erica del Carmen Velázquez Vacio, indicó que el acercar los servicios y programas de esta institución mediante el programa DIF en tu Colonia, es una encomienda de la presidenta Judit Guerrero, para ayudar a los sectores más vulnerables del municipio.

“El propósito de este programa es brindarles con estos servicios una atención de calidad y calidez que les permita resolver de manera parcial o total parte de sus necesidades más apremiantes, o al menos, ofrecerles un servicio que les permita mejorar su calidad de vida”.

Durante DIF en tu Colonia, se atendieron a niños, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad.

María Dolores Núñez Alfaro, representante de los vecinos, agradeció a la alcaldesa por el interés que tiene de ayudar a la gente que más lo necesita, “gracias por visitarnos, ojalá que no se olviden de nosotros”.

La primer edil escuchó atentamente las peticiones más apremiantes que los colonos le hicieron, para que, en la manera de lo posible, se les pueda brindar una pronta solución.

En el evento también estuvo presente David Cháirez Silva y Víctor Manuel Miranda Castro, regidores del ayuntamiento capitalino.