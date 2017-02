En Guadalupe no habrá mujeres en abandono: alcalde

Compartir en:

Anunció programa para féminas que no pueden trabajar por edad, estado de salud o discapacidad

Acudió a la comunidad de Casa Blanca para entregar Prospera a 628 beneficiarios

Guadalupe, Zac.- El presidente municipal de Guadalupe, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, dio a conocer que dentro del Plan Operativo Anual (POA), se contempla la creación de un programa para beneficiar a las mujeres guadalupenses.

Señaló que será un programa especial destinado específicamente a mujeres que estén solas y no cuenten con el apoyo de sus hijos o de una pareja y que por distintas circunstancias no cumplen con los requisitos para ser beneficiarias en programas federales como Mujeres jefas de familia, 65 y más, Prospera u otros.

“Lamentablemente reconocemos que hay mujeres que están abandonadas no sólo por la pareja sino por los propios hijos, quienes no tienen reciprocidad al amor que se debe tener a quien nos dio la vida; no podemos tener en Guadalupe mujeres en el abandono, solas”, indicó.

Comentó que el programa se dividirá en tres vertientes:

Una beca económica para quienes no pueden trabajar debido a su edad, complicaciones médicas o alguna discapacidad; el apoyo se les entregará mensualmente.

Quienes están en condiciones de trabajar, se integrarán a proyectos productivos para potencializar alguna actividad económica que ya realicen, como la venta de comida, elaboración de bisutería, tejido o estilismo y a así puedan incrementar sus ingresos.

Talleres de capacitación, donde las mujeres podrán aprender algún oficio impartido por otras mujeres que lo realicen, otorgando una beca de autoempleo ayudando.

Flores Mendoza refirió que la puesta en marcha del programa se acordó con el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna y los diputados locales Isadora Santivañez y Osvaldo Ávila Tizcareño, para lograr un mayor alcance y beneficio.

Lo anterior, en la comunidad de Casa Blanca, durante la entrega del apoyo Prospera a 628 beneficiarios de comunidades como Ojo de Agua, San Ignacio, Los Rancheros, Norias de la Soledad y la Luz, por mencionar.