Rectifica Tello: mineras no intentaron sobornarme

Zacatecas. "No me supe expresar bien", dice el gobernador; asume la responsabilidad de "la mala interpretación"

Avanza el diálogo sobre el impuesto ecológico con los propietarios de las empresas, en Hacienda, informa

El gobernador Alejandro Tello Cristerna rechazó que empresas mineras hayan intentado sobornarlo para echar abajo el impuesto ecológico. Asumió la responsabilidad de la "mala interpretación" que surgió tras la entrevista radiofónica con el periodista Francisco Esparza, el pasao jueves en Estéreo Plata.

Y puntualizó: "lo que yo le expresaba al señor Francisco Esparza, y ustedes tienen el audio, es que para mí pudiera ser muy fácil recibir recursos, ser parte de sobornos; no dije que me estaban sobornando, y sí quiero aclarlo. Si hay una mala interpretación, la asumo, totalmente es un error de mi parte, no me supe expresar bien, porque al otro día algunos medios consignaban que había sobornos de por medio, y no lo hay".

El titular del Poder Ejecutivo estatal hizo la aclaración en entrevista colectiva tras la ceremonia del centenario de la Constitución Méxicana, en la ciudad de Zacatecas.

Tello Cristerna agregó e insistió que es "muy respetuoso de la seriedad de las mineras y si hubo una mala interpretación, es atribuible a mi persona".

Y completó: "yo lo que le daba a entender (a Francisco Esparza) es que no es un asunto de Alejandro Tello, no es un tema de persona; vaya, no estoy buscando presionar para que se arreglen conmigo, ¡claro que no!", y no lo han buscado en ningún momento".

Reafirmó que está en la búsqueda de darle una condición diferente a Zacatecas e informó que ha avanzado en el diálogo "con los propietarios de las empresas, no con los directivos, y con directivos también, no de la negociación de la ley, sino hay una mesa establecida en la Secretaría de Hacienda para revisar los parámetros".

El gobernador refrendó que está abierto al diálogo con los empresarios mineros a fin de alcanzar acuerdos, pero rechazó las medidas de presión como la toma de carreteras o la vandalización de actos públicos.