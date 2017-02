Buscan aumentar comercio entre Zacatecas y Nayarit

Compartir en:

Se analiza la posibilidad de conectar a ambas entidades mediante una autopista

El gobernador Tello presenta el plan de desarrollo 2017-2021 para Valparaíso y Monte Escobedo

Valparaíso, Zac.- El gobernador Alejandro Tello presentó el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 para la región suroeste de la entidad, que comprende los municipios de Valparaíso y Monte Escobedo.

Acompañado por los alcaldes de Valparaíso y Monte Escobedo, Gerardo Cabral González y Adriana Carolina Blanco Sánchez, respectivamente, el jefe del Ejecutivo estatal dijo que la finalidad de presentar la carta de navegación que fijará el rumbo de la entidad para los próximos cinco años es precisamente dar a conocer a los habitantes de esta región la importancia de sus aportaciones para la conformación del PED.

Agregó que éste es el segundo evento en donde presenta el Plan Estatal de Desarrollo, y se pretende que llegue a cada rincón de la entidad, ya que para entender y conocer la problemática de Zacatecas se tiene que recorrer cada municipio.

"El día de hoy estamos aquí diferentes compañeros de las dependencias, encargados del desarrollo social, salud, infraestructura, función pública, planeación, entre otros ámbitos, precisamente para planear obras y acciones que la gente de la región necesita", dijo.

Alejandro Tello agregó que es importante estar coordinados con los gobiernos municipales y federales para pactar obras que realmente la gente necesita y no estar trabajando cada quien por su lado.

Ante esta situación, el mandatario estatal felicitó a los alcaldes de Valparaíso y Monte Escobedo, ya que han trabajado en favor de la ciudadanía, buscando siempre el beneficio de la ciudadanía.

Agregó que una de las necesidades que más le solicitaba la gente era la remodelación de la entrada Norte al Municipio; dijo que también se entregaron apoyos a los migrantes, ya que a partir de las nuevas políticas migratorias de la Unión Americana, este tema se ha vuelto prioritario en la entidad.

El gobernador Tello dijo que en Monte Escobedo existe un proyecto para mejorar el rastro, ya que es una necesidad de ese municipio; agregó que también se trabaja en la construcción de nuevos caminos para interconectar a las diferentes comunidades de la región.

En este tenor, adelantó que existe un gran proyecto histórico para unir a Zacatecas con el mar, por la vía más corta, a través de una autopista, que conecte a la Entidad con el Estado de Nayarit, lo que además de incrementar el flujo comercial, acercaría a los ciudadanos a la Unión Americana.

Señaló que el Plan Estatal de Desarrollo comprende cuatro ejes fundamentales, Gobierno abierto y de resultados, Seguridad humana, Competitividad y prosperidad y Medio Ambiente y desarrollo sustentable.

Asimismo, aclaró que estos ejes se rigen bajo cuatro pilares, la austeridad, la honestidad, la eficacia y la eficiencia.

Por su parte, el Aacalde de Valparaíso, Gerardo Cabral, felicitó al Gobernador por el gran impulso que le ha dado a la región y por los apoyos que se han recibido, así como por la sensibilidad que refleja ante la problemática social.

En este evento Alejandro Tello tomó protesta al Comité de Planeación de Desarrollo Regional, conformado por los alcaldes de Valparaíso y Monte Escobedo y el diputado local Jorge Torres Mercado, entre otras personalidades, cuyo objetivo es velar por los intereses de la sociedad.

APOYOS ECONÓMICOS A MIGRANTES

En gira de trabajo por el suroeste zacatecano, Alejandro Tello inauguró la rehabilitación del acceso norte al municipio de Valparaíso y entregó apoyos económicos del Fondo de Apoyo a Migrantes a paisanos repatriados, como ayuda para que inicien un nuevo proyecto en su estado.

Ante beneficiarios de los municipios de Monte Escobedo y Valparaíso, el mandatario dijo que aunque la mayoría de los zacatecanos que radica en el vecino país del norte se encuentra de forma legal, su administración está preparando estrategias para ayudar a los connacionales que pudieran retornar de forma masiva a la entidad, otorgando capital semilla para que inicien un nuevo negocio o proyecto productivo, además de otras acciones para brindarles atención, certeza y tranquilidad.

Dijo que aunque se espera que el fenómeno no se dé de manera masiva, la deportación de zacatecanos puede tener un enfoque positivo al replicar las vidas exitosas de los paisanos y aprender de sus capacidades y conocimientos adquiridos durante su estancia en Estados Unidos, ayudando en sus comunidades.

Tan sólo para estas dos cabeceras municipales, Valparaíso y Monte Escobedo, el Gobernador entregó 19 cheques, de 20 mil pesos cada uno; es decir, un capital semilla de 380 mil pesos, que puede utilizarse para comenzar una nueva vida en sus comunidades de origen.

José Juan Estrada, titular de la Secretaría de Migración, explicó que éste será el primer año que esta dependencia cuente con recursos propios por 20 millones de pesos para aplicarlos en diversos apoyos y programas que ayuden a los zacatecanos que tanto le han dado a su tierra, gracias al envío de remesas.

Al igual que el gobernador, el funcionario dijo que aunque a la fecha no se han presentado deportaciones masivas en la entidad, la contingencia no ha pasado y el fenómeno no es exclusivo de este periodo, pues el año pasado el estado recibió a 5 mil repatriados, con quienes la dependencia estatal tiene el compromiso de apoyarlos en su regreso y regresarles un poco de lo que ellos le entregan al estado, que en números representó, tan sólo el año pasado, recursos por 2.5 millones de dólares.

PRIMERA REMODELACIÓN

A su llegada a Valparaíso, el titular del Ejecutivo inauguró la primera remodelación en cuatro años del acceso principal norte del municipio, la cual era una demanda ciudadana apremiante y que se logró concretar en un tiempo corto, gracias a recursos por 2.9 millones de pesos, provenientes del Fondo Minero.

Alejandro Tello también hizo mención de uno de los proyectos más importantes de su administración, que conectará a Valparaíso y Fresnillo, gracias a la modernización de la autopista que tendrá inversiones multianuales, y que dará movilidad y seguridad a los habitantes de esta región.

Aseguró que a la par de esta autopista se concretarán más caminos importantes como el que conecta a Valparaíso con Huejuquilla el Alto, por mencionar algunos.

Solamente durante los ejercicios 2015 y 2016, la Subsecretaría de Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura programó y ejecutó 13 obras en Valparaíso, con lo que se logró la rehabilitación de 67.60 kilómetros de carreteras, 12 mil 203 metros cuadrados de reencarpetamientos y la construcción de un puente con una inversión de 14.3 millones de pesos, provenientes de diferentes fondos, para el beneficio directo de cerca de 12 mil habitantes, informó el titular de esta área, Rubén Vázquez Sosa.

El titular de la Subsecretaría de Infraestructura Vial también realizó una explicación técnica de la construcción del acceso norte de Valparaíso, donde se colocó base hidráulica y carpeta asfáltica para el beneficio de mil 291habitantes.