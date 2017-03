Plan anticorrupción busca limpiar y recuperar confianza

Compartir en:

Ser honrado se demuestra con hechos, reconoce Tello, quien reitera que se sancionará a quien lo amerite en el pasado y presente

Acudió Arely Gómez, secretaria de la Función Pública, con quien firmó convenio

"Hablé de ser un gobernante honrado y eso sólo se demuestra con hechos, no con palabras", dijo el gobernador Alejandro Tello al presentar este viernes el Plan Estratégico Anticorrupción, en el cual aprovechó para solicitar a la ciudadanía su confianza y participación activa como observadores del quehacer gubernamental.

Ante la secretaria de la Función Pública Federal, Arely Gómez González, el mandatario estatal reiteró que durante su administración habrá sanciones a quienes lo ameriten, en el pasado y en el presente, de modo que solicitó a los ciudadanos que si tienen evidencias de irregularidades, las denuncien por los canales que se han dispuesto para ello.

En el auditorio del Poder Judicial, ante autoridades de todos los órdenes de gobierno, integrantes de cámaras empresariales y colegios de profesionistas, Alejandro Tello, además de dar a conocer el Plan Estratégico Anticorrupción, firmó con la SFP federal un convenio para que el Gobierno de Zacatecas haga uso del Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales denominado Declaranet Plus.

Habló de la necesidad de establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para combatir la opacidad en la revisión de las cuentas públicas y el manejo de los recursos. Dijo que recuperar la confianza de los ciudadanos es una de las metas que se ha planteado y lo logrará en la medida que dé garantía de que el dinero se utiliza de manera adecuada.

Consideró, por tanto, que el Sistema Estatal Anticorrupción tendrá más pertinencia en la medida que la ciudadanía lo haga suyo y participe en su correcto funcionamiento; "el reto no es fácil pero saldremos adelante por ustedes, su familia, por Zacatecas; en rendición de cuentas, trabajemos diferente".

El Plan Estratégico Anticorrupción dado a conocer por el mandatario, cuyo objetivo es erradicar cualquier acto hecho al margen de la ley, se divide en cuatro ejes.

El primero se denomina Transparencia e innovación gubernamental, mediante el cual se destacan las transmisiones en vivo de las licitaciones públicas que hace la administración estatal, la publicación de asignaciones de contratos, tener un registro de empresas sancionadas, informar mediante un portal de transparencia el actuar y los resultados de todos los actos del Poder Ejecutivo.

Además, crear un micrositio para informar de manera detallada el comportamiento de la deuda pública, los padrones de beneficiarios de programas sociales, dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos a través de Declaranet Plus, entre otros.

El segundo eje es Mejora de la Gestión y se refiere a optimizar la aplicación de los recursos públicos a través de códigos de ética, conducta y control interno.

Un tercer eje se llama Fortalecimiento Institucional y busca armonizar la legislación secundaria con el Sistema Estatal Anticorrupción y medir indicadores de impacto y desempeño.

El cuarto eje se trata de la Participación Ciudadana y, por ende, el Gobernador y la titular de la SFP tomaron protesta a los integrantes de la Comisión Permanente de Contralores Estado Municipio, quienes serán parte activa en la vigilancia de los recursos. Asimismo, habrá una mayor recepción de las quejas y denuncias ciudadanas.

"No más moches, no más mordidas, no más corrupción", dijo la Secretaria de la Función Pública local, Paula Rey Ortiz Medina, después de detallar el Plan Estratégico Anticorrupción.

Durante su participación, la Secretaria Arely Gómez reconoció la iniciativa del Gobernador Tello de implementar herramientas para materializar y generar resultados visibles en la prevención de actos de corrupción, máxime que el reto de todas las instituciones del país es consolidar la confianza de la ciudadanía.

Asistieron al evento, el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Armando Ávalos Arellano; la presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Lindyana Bugarín Cortez; la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), Norma Julieta del Río, entre otros.