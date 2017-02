Diputadas, más preparadas, pero con menos incidencia

Compartir en:

Difunden conclusiones del libro “Democracia y paridad en México”, coordinado por María Aidé Hernández

MONTSERRAT ANTÚNEZ ESTRADA

Cimacnoticias | Ciudad de México

Las diputadas electas para el Congreso federal tienen más experiencia partidista y un nivel deestudios mayor en comparación con los diputados, pero su incidencia en la creación de las políticas públicas es menor que la de ellos.



Con esto, “el mito de que las funcionarias solo cubren las cuotas de género está roto, ellas están preparadas”, asegura la investigadora de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato (UG), María Aidé Hernández García, en el libro “Democracia y paridad en México”, coordinado por ella.



A esta conclusión llegó la académica, luego de hacer el seguimiento de 11 casos de funcionarias electas para la LXIII Legislatura (2015-2018), la primera en la que se aplicó por primera vez el principio de paridad, en un 50-50 de mujeres y hombres. Definió asimismo el perfil de ellas, así como sus logros.



El estudio comprobó también que, al menos en Guanajuato, las y los habitantes siguen prefiriendo que los hombres ocupen los cargos de poder, según una encuesta estatal realizada por Hernández García con la financiación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y cuyos resultados están incluidos en el libro.



¿POR QUÉ NO AVANZA LA AGENDA?



El retraso en la agenda de género en la Cámara de Diputados, descubrió en su investigación la doctora Aidé Hernández, se debe a que las Comisiones están dominadas por hombres, quienes responden a intereses partidistas y que aprueban la paridad sólo para simular un avance en la promoción de los derechos de las mujeres.



Explica la académica que, aunque hoy existe un número histórico de diputadas en la Cámara, 42.5 por ciento, es complicado incidir en la aprobación y creación de políticas, ya que “aun si una diputada pertenece al PRI, partido con más legisladores, los líderes de las Secretarías con quiénes necesitan entrevistarse para plantear su iniciativa las ignoran porque dudan de sus capacidades”.



Un seguimiento de Cimacnoticias sobre el avance en la agenda de género, del 1 de septiembre de 2015 a mayo de 2016, confirma el reducido avance: en este período parlamentario sólo se han aprobado cuatro iniciativas en pro de los derechos de las mujeres: tres reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y otra a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres.



En síntesis, la cantidad de iniciativas es menor en esta Legislatura, en comparación otras Legislaturas que contaban con menos presencia de mujeres.



DIPUTADAS A PRUEBA



En “Democracia y paridad en México”, María Aidé Hernández García señala que en México las mujeres que ejercen la política y son madres se enfrentan a que duden de su capacidad y a que digan que “anteponen sus problemas personales al trabajo”. En contraste, a los diputados no se les juzga por eso.



En entrevistas de profundidad con diputadas y diputados, la investigadora identificó que a ellas se les pone más a prueba. “Las políticas mexicanas tienen que enfrentarse todo el tiempo a demostrar que son capaces de ejercer, lo que no pasa con los hombres”, dice.



En entrevista con Cimacnoticias, durante la presentación de “Democracia y paridad en México”, realizada en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales (CHyCS), plantel Cuautepec, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la académica sugirió que para hacer frente a este problema deben impulsarse programas que promuevan la participación política de las mujeres.



También es necesario hacer mejoras a la educación en el ámbito familiar, escolar y de instituciones gubernamentales para que dejen de fomentarse estereotipos de género.



En palabras de Hernández García, cuyas líneas de investigación son la violencia de género y las masculinidades, “la concepción que se tiene de las mujeres actualmente es consecuencia de una educación patriarcal, misma que se reproduce en todos los niveles, por ejemplo, se ve reflejada en la violencia política, campo en que aún hay mucho por trabajar”.