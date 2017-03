Presenta el senador José Olvera su informe de actividades

Compartir en:

Zacatecas. Destacó su participación en varias iniciativas y en especial su apoyo al desarrollo de la entidad

Al presentar su informe de actividades legislativas, en el Centro Platero de Guadalupe, el senador José Marco Antonio Olvera Acevedo aseguró que se siente orgulloso de representar a Zacatecas en la Cámara alta y que esta responsabilidad representa uno de los honores más grandes en su carrera política y en su vida.

“”Durante mi vida he formado parte del servicio público en diversas ocasiones, donde me he esforzado por lograr cambios que impacten de manera positiva a la sociedad mexicana, a través de esfuerzo, dedicación y colaboración constante, con la finalidad de construir una sociedad moderna, próspera y equitativa, poniendo siempre especial énfasis en el bienestar social”, expresó.

Ante la presencia de la senadora Iztel Ríos de la Mora, representante de la mesa directiva del Senado, de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, representante de Alejandro Tello, gobernador de Zacatecas, y del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Luévano Ruiz, el legislador hizo un balance del trabajo realizado.

El senador dijo que su labor legislativa se encamina a favorecer, en particular, del desarrollo de niños, niñas y adolescentes; personas con alguna discapacidad, mujeres y migrantes, entre otros, además, señaló que las leyes planteadas y aprobadas en el Senado de la República buscan generar impacto positivo en la economía, bienestar social y cultural tanto de México como de Zacatecas.

Al enfatizar que una parte fundamental de su trabajo legislativo lo enfoca al desarrollo y progreso de la entidad, el priista indicó que presentó un punto de acuerdo para favorecer la producción del frijol a través de la entrega de mayores recursos al sector.

Al hacer referencia a los accidentes que se han presentado por el paso del tren por la zona metropolitana en la capital de la entidad, indicó que se han hecho señalamientos a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para atender las acciones necesarias para la reubicación de las vías.

También presentó una propuesta para que la Secretaría de Cultura y autoridades municipales de Zacatecas redoblen esfuerzos para la adecuación de los espacios culturales.

El representant señaló que entre su trabajo legislativo destaca ser integrante de Operación Monarca, iniciativa que identifica dos grandes ejes de acción: trabajar por la defensa y el empoderamiento de nuestros connacionales en los Estados Unidos y la reinserción de aquellos que puedan ser repatriados.

Indicó que uno de los primeros logros del programa fue que el Ejecutivo Federal reasignara a los consulados mil millones de pesos que originalmente serían destinados a obras en el Instituto Nacional Electoral.

REFORMA A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

El senador zacatecano impulsó un proyecto que reforma artículos de la Ley de Seguro Social y que tiene como objetivo eliminar todo requisito que pudiera ser discriminatorio por motivos de género para la obtención de la pensión de viudez ante el IMSS, que permite tanto hombres como mujeres gocen de los mismos derechos.

En la tribuna del Senado de la República expresó el interés por reforzar acciones en la prevención, atención y sanción del abuso sexual infantil, así como el maltrato de cualquier tipo, garantizar el respeto a las mujeres, favorecer el desarrollo económico del país y reforzar el impulso al rubro de ciencia y tecnología.

Estuvieron presentes también en este informe de actividades, mismo que tuvo una gran asistencia de invitados, la Diputada Local, Lyndi Bugarín, presidenta de la mesa directiva del mes, los presidentes municipales de Zacatecas, Judit Guerrero, de Guadalupe, Enrique Flores y de Fresnillo, Pepe Haro; así como el Delegado del Comité Nacional del PRI, Luis Antonio Muñoz Mosqueda; además de los presidentes estatales del Partido Acción Nacional, Arturo López de Lara y del Partido de la Revolución Democrática, Arturo Ortiz Méndez.

Olvera Acevedo estuvo acompañado también por su familia y cientos de asistentes que acudieron provenientes de los diferentes municipios del estado de Zacatecas, además de diputados locales, presidentes municipales, así como funcionarios y servidores públicos de los tres diferentes niveles de gobierno.