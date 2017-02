Más que nunca, se requiere plena transparencia en partidos

Compartir en:

Zacatecas. Roberto Luévano reconoce importancia de la nitidez ante debate en torno al financiamiento a institutos políticos

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas (PRI), Roberto Luévano Ruiz, tras precisar que el instituto administra recursos públicos observó el debate que existe en el plano nacional sobre el financiamiento a los partidos, por lo que hoy, consideró, más que nunca, se debe dar garantía a la sociedad en qué y cómo se gastan esos recursos.

En el marco de la toma de protesta del Comité de Transparencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente de ese instituto aseguró que se cumplirá en tiempo y forma para que éste siga siendo el partido más transparente en el estado.

“Habremos de cumplir en tiempo y forma para que seamos, como ha sido hasta este momento, el partido más transparente y con una verdadera rendición de cuentas que hoy los ciudadanos exigen”, dijo el dirigente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI.

Luévano agregó que para el PRI es fundamental dar la cara a la sociedad con uno de los temas que hoy son de mayor prioridad en el país y en Zacatecas; “de ahí que nuestro compromiso y hoy queremos ratificarlo públicamente es con la transparencia”, destacó.

Por eso, externó el dirigente estatal priista, atendiendo al mandato de ley, hoy se instala el comité de transparencia, cuyos integrantes serán los responsables de guiar las políticas internas de nuestro partido, en materia de transparencia, siempre apegados a la propia ley en la materia.

Luego del evento de la toma de protesta se realizó una capacitación a los enlaces administrativos de cada una de las distintas secretarías que conforman el Comité a quienes el dirigente estatal convocó para que “cualquier solicitud de los ciudadanos la estemos respondiendo de manera inmediata”.

Por su parte, Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada Presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) dijo que “para nosotros es muy importante estar aquí en apoyo al PRI, a su presidente y a su Unidad de Transparencia, que es una de las más activas en el estado”.

Tras entregar algunos ejemplares de la Ley de Transparencia, invitó a los Enlaces Administrativos para que éste se convierta en su manual de apoyo para estos temas.

Luego de reconocer que el PRI va muy bien en la carga de datos a la plataforma, recordó que la fecha límite es el 4 de mayo, “de ahí en adelante no habrá posibilidad de ingresar nada, de tal manera que a partir de esa fecha cualquier ciudadano que no encuentre alguna información de los sujetos obligados tendrá todo el derecho de poner una denuncia, pero el objetivo no es llegar a eso, por eso estamos aquí, atendiendo a la invitación para capacitarlos en la materia”, recalcó.

Participaron también en este evento, la secretaria general del CDE del PRI, Ma. Patrocinio Lira, el secretario de Organización, Herminio Briones, de Acción Electoral, Felipe Ramírez, Operativo, Guillermo Ulloa, entre otros titulares y personal de las diferentes áreas, así como los comisionados del IZAI, Raquel Velasco y Juan Antonio de la Torre.