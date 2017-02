Marcha PT contra gasolinazo y a favor del impuesto ecológico

Compartir en:

Zacatecas Durante la manifestación llaman a conformar frente en defensa de la economía de los mexicanos

Por segunda ocasión, el Partido del Trabajo (PT) salió hoy a las calles para manifestarse en contra del gasolinazo y a favor de que las empresas mineras paguen el Impuesto Ecológico.

La marcha, en la que participaron miles de personas, inició en la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería y concluyó en la Avenida Hidalgo de esta ciudad capital. Allí el comisionado político nacional del PT en Zacatecas, Alfredo Femat convocó a los participantes y a la sociedad en general a ser parte de la unidad en defensa de los mexicanos.

Entre consignas como “Ganaremos esta lucha, con mucha dignidad, la patria no se vende, la patria no se da” y “El pueblo se cansa de tanta pinche tranza” miles de simpatizantes petistas y ciudadanos manifestaron su inconformidad a las políticas económicas que ha emprendido el gobierno federal.

Por ello, Femat Bañuelos convocó a los asistentes a conformar a una verdadera unidad en defensa de la economía de todos los mexicanos y del territorio zacatecano, “Por eso que las mineras paguen el Impuesto Ecológico”, señalo.

El llamado, reiteró, es a todos los mexicanos que han levantado la cabeza y a los zacatecanos que han decidido a salir a las calles. La invitación fue para formar parte de un frente en defensa de la economía nacional, en defensa de México.

También se dirigió al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, para que no desista en la lucha por establecer el Impuesto Ecológico y que las empresas mineras paguen a Zacatecas por el daño que han hecho a su territorio.

“Le hacemos un llamado a este gobernador porque en este momento necesitamos un frente en defensa de Zacatecas, no se vale que todos los que estamos aquí pagamos impuesto y no es posible que los acaudalados como Carlos Slim no quieren pagar el Impuesto Ecológico. Solo vienen, se llevan la riqueza de nuestro suelo, como el oro, la plata, el cobre, el zinc, contaminan el agua y la tierra, y aún así se nieguen a pagar”, denunció Femat Bañuelos.

Esta es la razón por la que hoy lucha el Partido del Trabajo, apuesta a la organización civil del pueblo de México, porque sólo así puede lograr revertir las llamadas reformas estructurales, expresó el dirigente.

Por ello, el comisionado del PT en Zacatecas aclaró que ésta es la única forma de lograr un legado digno para las próximas generaciones.