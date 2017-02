Asumieron su cargo 22 delegados municipales

Compartir en:

Zacatecas. Se registra una participación ciudadana, inédita, de 70% en el proceso de selección de los representantes

Al tomar la protesta de ley a los 22 delegados municipales, la presidenta municipal de Zacatecas, Judit Guerrero López, reconoció que la función que ahora harán como representantes de sus comunidades ante las autoridades, no es algo sencillo, “tenemos muchos pendientes y demandas, pero somos aliados en la atención de nuestra gente”.

“Somos una autoridad colegiada, donde las decisiones se toman en conjunto, de manera que todos estemos en contacto con ustedes por la importancia de su función”, expresó la alcaldesa a los delegados y acto seguido les presentó a la mayoría de los integrantes del ayuntamiento.

Al interior del cabildo, precisó la alcaldesa, se discutió, corrigió y aprobó la convocatoria que garantizara una participación abierta y plural de la ciudadanía; “tenemos que avanzar en procedimientos, pero ahora lo hicimos de manera más democrática para que todos los habitantes de las 22 comunidades tuviesen la condición de elegir a sus representantes”.

Celebró que en este proceso de elección haya sido más incluyente hacia el género femenino, pues quedaron electas sólo tres mujeres de las 22 delegadas.

“Ahí la llevamos, la vez pasada había dos, tenemos que ser más empeñadas; no tiene que ver con que no queramos que haya representantes hombres, si no que si hay igualdad entre mujeres y hombres en las comunidades, debería haber una representatividad igualitaria”, consideró la presidenta.

Reconoció algunas necesidades que no han sido cubiertas por las autoridades: la falta de atención a la producción agropecuaria y su comercialización; apoyo a los ganaderos; infraestructura básica pues no hay drenaje o en algunos lugares apenas es incipiente; y pavimentación.

Sobre este último rubro, indicó que se habrá que analizar la posibilidad de concretar pavimentaciones en las comunidades, ya que por sus dimensiones, resulta hasta cuatro veces más costosa arreglar la calle de una localidad que alguna de la capital, “pero no por eso significa que no tengan derecho a este servicio, vamos a revisarlo”.

Agregó que las casas de salud no están en las mejores condiciones, “ese es uno de nuestros objetivos, por eso firmamos una carta intención con la UAZ para que en esas casas puedan otorgar servicio médico, odontológico y nutricional a niños y adultos mayores”.

Otro de los aspectos a los que habrá de dar pronta solución, dijo, será el del transporte, pues pese a que las comunidades no están a grande distancia, los jóvenes de secundaria se están quedando en su lugar de origen ante la falta de transporte para viajar a la capital a continuar con sus estudios de preparatoria.

“Tenemos que ampliar las rutas hacia sus comunidades; tenemos un circuito carretero que está en buenas condiciones, pero no hay transporte que les permita recurrir ante una emergencia a la capital o a recibir educación”, señaló.