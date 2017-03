Medios deben cambiar estereotipos sobre candidatas

Compartir en:

Los programas noticiosos las califican como inseguras y débiles, señalan en foro realizado en el otrora DF

ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ

Cimacnoticias

Ciudad de México.- Uno de los retos que enfrentan las mujeres que aspiran a competir por cargos de elección son los promocionales electorales y los programas noticiosos que las califican como inseguras y débiles, y las describen por su vestimenta, apariencia física y relaciones familiares.



Al participar en el foro Asimetrías y estereotipos de género en los medios de comunicación --que inició ayer y finaliza hoy en el Instituto Nacional Electoral--, mujeres políticas, periodistas y representantes de autoridades electorales, coincidieron que los responsables de cambiar estas narrativas son los medios, las candidatas y los partidos políticos.



Como ejemplo del trato estereotipado que reciben las candidatas en campaña, la ex candidata al gobierno de Guerrero, la perredista Beatriz Mojica; y la ex candidata al gobierno de Puebla, la priista Blanca Alcalá, señalaron que enfrentaron campañas hostiles y violentas durante sus actividades proselitistas.



Ante ello, las periodistas Lucía Lagunes, Ivonne Melgar y Vianey Esquinca señalaron que, de acuerdo con el Monitoreo Global de Medios, que se realiza cada cinco años, las mujeres ocupan apenas el 29 por ciento de las noticias por lo que en la información de política y gobierno prácticamente no aparecen.



La también directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), organización que desde 2009 revisa la representación política de las mujeres en los medios impresos durante los procesos electorales, señaló que en los comicios de 2015, los primeros con paridad, las candidatas no estuvieron en los medios.



De acuerdo con la revisión que CIMAC realizó, el cuerpo de las mujeres se sigue usando como escaparate electoral y además en las noticias los medios no destacan las trayectorias ni propuestas de las contendientes sino su apariencia, su forma de vestir, sus relaciones familiares y su sensibilidad.



Al respecto la periodista Ivonne Melgar resaltó que los medios por sí solos no legitiman "la denegación" de la participación política de las mujeres en cargos de decisión, sino que es un fenómeno desde las elites de la política que consideran a las mujeres como "bella compañía" pero no como interlocutoras.



La comunicadora y columnista destacó que los propios partidos tuvieron responsabilidad en las derrotas electorales de sus abanderadas, como ocurrió con Ivonne Álvarez en Nuevo León y Lorena Martínez en Aguascalientes, quiénes se quedaron solas porque el machismo es real y se toca en las campañas.



Por su parte la periodista y especialista en marketing político, Vianey Esquinca, señaló que en los medios no se avanza en el modelo de representación de las candidatas por ignorancia, ya que las y los periodistas no saben cómo tratar el tema y por la frivolidad de la política donde en vez de campañas hay guerra sucia, declaraciones y filtraciones.